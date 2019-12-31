Кино
Газета.RuФильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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с чего всё началось
Приключенческая комедия «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, к утру 4 января собрала в прокате более миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).Дождь04:07
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