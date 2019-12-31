Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось
Приключенческая комедия «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, к утру 4 января собрала в прокате более миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные
 Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Дождь04:07

Подробнее о событии

Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

Дождь04:07

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд руб

РБК03:49

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

РИА Новости02:07

Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 1 млрд рублей

ТАСС02:41

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru02:15

Комедия «Холоп» за неделю проката собрала более миллиарда рублей

News.ru02:46

Бокс-офис России

Фильм.ру01 января в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

RT на русском 06:03
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Происшествия

В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии

Российская газета 05:24
Политика

Новый министр экономики Белоруссии хочет найти альтернативные источники сырья

Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.
Вести.Ru 06:11
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда 04:45
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 6,6%.
RT на русском 31.12.19 в 21:58
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Происшествия

В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила

REGNUM 03:08
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 02 января в 06:45
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro вышел в продажу

Совсем недавно Chery представила новый кроссовер Tiggo 7 Pro и уже принимает на него заказы, а тем временем в автосалоны уже отправились первые партии.
AvtoVolgograda.ru 05:27
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Экономика

Центробанк начал брать плату за использование Системы быстрых платежей

Комиссия, которую Центробанк начал c 1 января взимать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя за использование Системы быстрых платежей составляет в зависимости от суммы операции от 5 копеек до 3 рублей.
BFM.ru 01 января в 18:59
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
Известия 07:13
Технологии

Компания Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома

В связи с возникшей проблемой, Google временно отключила интеграцию платформы "умного" дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
UfaTime.ru 06:52
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
РБК 05:36
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru вчера в 00:41
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 07:37
Авто

Минивэн Chrysler Pacifica получит полный привод

В 2020 году минивэн получит обновление внешности и полный привод.
Тарантас Ньюс 05:53
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 01 января в 04:39
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета вчера в 02:54
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное