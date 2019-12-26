Кино
Газета.RuФильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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с чего всё началось
Приключенческая комедия «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, к утру 4 января собрала в прокате более миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).Дождь04:07
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Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
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Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
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Ранее сообщалось о 43 погибших.
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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
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Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
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Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
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Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
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Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
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«Ирония судьбы» не помогла «Россия 1» обойти Первый канал в Новый год
Показ популярной отечественной мелодрамы «Ирония судьбы» не помог телеканалу «Россия 1» статья самым популярным телевизионным вещателем 31 декабря 2019 года.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
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Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.