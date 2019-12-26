Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Приключенческая комедия «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, к утру 4 января собрала в прокате более миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные
 Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Дождь04:07

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Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

Дождь04:07

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд руб

РБК03:49

Бокс-офис России

Фильм.ру01 января в 09:46

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru02:15

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

РИА Новости02:07

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Gazeta.SPb01 января в 12:56

Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 1 млрд рублей

ТАСС02:41
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Армия и оружие

Коалиция США опровергла причастность к авиаудару в Багдаде

Представитель штаба «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс заявил, что коалиция Содеиненных Штатов не имеет никакого отношения к обстрелу кортежа шиитского ополчения к северу от Багдада.
Политическая Экспертиза 03:27
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Общество

Сотни туристов из России застряли на границе с Белоруссией

Pravda.Ru вчера в 15:15
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:01
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 07:37
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Здоровье

Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники

Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Вечерняя Москва вчера в 01:53
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

ТАСС вчера в 07:28
Здоровье

Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите

4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Московский Комсомолец Чита 00:38
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Культура

Эрмитаж подготовит межмузейную выставку с участием Лувра

ТАСС вчера в 01:35
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости 02 января в 09:36
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа

Вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа.
ТК Звезда вчера в 09:14
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Происшествия

При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:04
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Общество

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53

Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
RT на русском 04:10
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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