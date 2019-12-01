Кино
ТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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В Благовещенске снова «минируют» детсады
В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда на новогоднем столе
Наиболее опасными блюдами являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец и др.
Хоккей
Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Общество
СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Кино
Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн
Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»
Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Общество
Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах
Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите
Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
Происшествия
WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода
Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Стриженовой в платье с перьями впечатлила Валерию и Орбакайте
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых с размахом отметила свой 19-й день рождения и покорила своим нарядом и красотой известных представителей шоу-бизнеса.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Футбол
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Политика
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Происшествия
ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Хоккей