Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.

Здоровье Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда на новогоднем столе Наиболее опасными блюдами являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец и др.

Хоккей Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020 Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Происшествия ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.