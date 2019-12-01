Кино
ТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество
Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Происшествия
Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Гаджеты
Отсутствие Google Play не помеха. Huawei продала 12 миллионов Mate 30 за три месяца
Учитывая, что Huawei продала 12 миллионов Mate 30 разных конфигураций всего лишь за три месяца, базовый прогноз продажи 20 миллионов смартфонов семейства, судя по всему, будет не только выполнен, но и перевыполнен.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Общество
Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Футбол
Гвардиола побил рекорд Моуринью
Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
Общество
Александр Климин стал новым вице-губернатором Алтайского края
Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин назначен заместителем председателя правительства Алтайского края.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
По данным «Известий», проблема затронула и 1,5 млн автомобилей, передвигающихся по дорогам России.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Хоккей
«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера
«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
Спорт
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Общество
В Сахалинской области в 2019 году активно строили
Работы проводились во всех районах области по двум программам: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" и "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы".
Происшествия
Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.