Кино

ТАССТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Коммерсантъ19:02

«Смеялись весь фильм»: зрители оценили главную новогоднюю комедию «Холоп»

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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

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Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»

Вести.Ru18:21

«Холоп» собрал больше всех зрителей к кинопрокате

SM Newsвчера в 04:13
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
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На строящейся котельной на Сахалине горят резервуары с топливом

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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

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Отсутствие Google Play не помеха. Huawei продала 12 миллионов Mate 30 за три месяца

Учитывая, что Huawei продала 12 миллионов Mate 30 разных конфигураций всего лишь за три месяца, базовый прогноз продажи 20 миллионов смартфонов семейства, судя по всему, будет не только выполнен, но и перевыполнен.
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Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

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Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
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В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
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Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
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В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
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Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

По данным «Известий», проблема затронула и 1,5 млн автомобилей, передвигающихся по дорогам России.
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Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
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Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Хоккей

«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера

«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
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Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

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Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
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Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
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На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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В Сахалинской области в 2019 году активно строили

Работы проводились во всех районах области по двум программам: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" и "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы".
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Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
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Обмен пленными в Донбассе состоялся

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