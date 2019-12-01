Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.

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