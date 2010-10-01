Кино

ТАССТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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Фильм «Союз спасения», снятый Первым каналом, не смог возглавить российский прокат

Эхо Москвы01:00

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Коммерсантъвчера в 19:02

«Смеялись весь фильм»: зрители оценили главную новогоднюю комедию «Холоп»

Фильм Про28 декабря в 05:20

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

ТАССвчера в 18:04

О чём главные кинопремьеры этой недели

RT на русскомвчера в 13:51

Комедия «Холоп» выигрывает последний уик-энд года с кассой около 300 млн рублей, «Союз спасения» всё больше отстаёт

Кинобизнес сегоднявчера в 10:24

Российский кинопрокат возглавила комедия «Холоп»

Вести.Ruвчера в 18:21
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Авто

В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109

На одном из украинских сайтов объявлений продают уникальный ВАЗ-2109 с передней панелью из лакированного дерева.
Автоновости дня вчера в 02:30
Происшествия

СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Известия 00:11
Футбол

Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза вчера в 10:35
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Киберспорт

Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год

Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Inc-news.ru 27 декабря в 06:43
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
РБК 28 декабря в 14:53
Авто

Mitsubishi откажется от дизельных двигателей

Компания Mitsubishi планирует сократить производство дизельных двигателей и отказаться от их использования в своих ключевых моделях к концу 2021 года.
Автоновости дня вчера в 04:36
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Происшествия

Названа причина падения в море самолета EgyptAir

Названа причина падения в море самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году.
Lenta.ru вчера в 21:47
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 00:27
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Происшествия

Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли

В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Российская газета вчера в 12:19
Общество

В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера

RuNews24.ru вчера в 19:34
Транспорт

Правительство одобрило новый штраф для автомобилистов

В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
AutoNews 27 декабря в 01:50
Общество

В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Авто

67% россиян не могут позволить себе новый автомобиль

TatCenter 00:57
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 11:01
Политика

Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 декабря в 17:16
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
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