Кино
ТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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«Смеялись весь фильм»: зрители оценили главную новогоднюю комедию «Холоп»
Фильм Про28 декабря в 05:20
Комедия «Холоп» выигрывает последний уик-энд года с кассой около 300 млн рублей, «Союз спасения» всё больше отстаёт
Кинобизнес сегоднявчера в 10:24
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