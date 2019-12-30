Кино

ТАССТАССФильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Российский комедийный фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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Фильм «Холоп» стал лидером российского проката в выходные

Газета.Ru19:03

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Коммерсантъ19:02

Комедия «Холоп» выигрывает последний уик-энд года с кассой около 300 млн рублей, «Союз спасения» всё больше отстаёт

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News.ru18:16

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС18:04

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Вести.Ru18:21

«Смеялись весь фильм»: зрители оценили главную новогоднюю комедию «Холоп»

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