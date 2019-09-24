Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.

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Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии от РФ ленту "Дылда" Кантемира Балагова. Решение об этом члены комитета приняли на специальном заседании во вторник, 24 сентября. Фильм "Дылда" — вторая режиссерская работа Балагова, напоминает РИА Новости.

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