Продюсер подчеркнул, что рад успеху молодой и талантливой Киры Коваленко, которая сумела "драматично и эмоционально рассказать историю девушки из Северной Осетии, отчаянно пытающейся обрести свой шанс на счастье".
Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.
«Американские ученые определили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определенной плотности, который убивает вирус SARS-CoV-2, независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами», — пишет агентство.