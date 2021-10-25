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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко будет выдвинут на премию «Оскар» от России, сообщил РБК председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.
РБК
Продюсер подчеркнул, что рад успеху молодой и талантливой Киры Коваленко, которая сумела "драматично и эмоционально рассказать историю девушки из Северной Осетии, отчаянно пытающейся обрести свой шанс на счастье".
ТАСС
Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.
ТАСС
16 июля «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» в Каннах.
Афиша Daily

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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России
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Российская кинокартина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинута на премию «Оскар»
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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России
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