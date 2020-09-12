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REGNUM
REGNUM

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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Lenta.ru

Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Lenta.ru18:55
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфаксвчера в 14:23
RT на русском

Названы победители Венецианского кинофестиваля

RT на русскомвчера в 16:24
ProfiСinema.ru

Венеция 2020: Золотой лев для «Земли кочевников»

ProfiСinema.ruвчера в 15:19
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъвчера в 14:23
ТАСС

Глава «Роскино» поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

ТАССвчера в 15:33
РИА Новости

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

РИА Новостивчера в 16:25

Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем сентябрьском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию сохранил для России оценку по сбору пшеницы на уровне 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газета11 сентября в 14:12
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Американская компания призналась в блокировке Интернета в Белоруссии

В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство компании признало, что их оборудование использовалось для блокировки и цензуры в Белоруссии.
Свободная Прессавчера в 13:53
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Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RUвчера в 05:30
3

Командир российской АПЛ заявил о ее уничтожении после залпа

Бывший командир АПЛ, капитан первого ранга Игорь Кудрин в интервью РИА Новости, которое было записано по случаю 60-летия с момента первого запуска из-под воды баллистической ракеты, рассказал об особенностях службы подводных лодок.
Topdaynews.ru10 сентября в 09:28
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24

Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21