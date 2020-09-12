Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
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Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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