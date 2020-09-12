Кино

REGNUMREGNUMФильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.
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Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

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Названы победители Венецианского кинофестиваля

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ТАСС15:33

Фильм Кончаловского удостоили спецприза жюри Венецианского кинофестиваля

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Руководство «Валенсии» попросило Черышева найти новый клуб

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ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов

Федеральная налоговая служба России объяснила правила уплаты налога с банковских вкладов. Об этом сообщается на сайте ФНС.
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Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи

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В середине октября на IX Международной конференции по когнитивной науке (МККН-2020) в Москве будут официально представлены промежуточные результаты работы российских физиологов.
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В результате взрыва в сирийском городе Рас-эль-Айн (на границе с Турцией) погибли четыре человека - три женщины и пожилой мужчина.
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Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews.
РИА Новости 10 сентября в 05:05
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АЕК Карреры уступил «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции

АЕК под руководством Массимо Карреры проиграл "Олимпиакосу" (0:1) в финале Кубка Греции.
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По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал

Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» впервые была издана в 1972 году, а в 1979 году Андрей Тарковский снял по её мотивам фильм «Сталкер».
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Транспорт

МВД внесло изменения в регламент сдачи экзаменов на права

Новую версию административного регламента для проведения экзаменов на право вождения транспортных средств разработали в МВД.
Южный Федеральный 02:45
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Общество

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.
BFM.ru 10:11
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Космос

SpaceX готовит к полету на высоту 18 км прототип корабля Starship

Вашингтон, 12 сентября 2020, 22:56 — REGNUM Компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс.
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Российский препарат против коронавируса признали эффективным в Китае

Препарат был передан для испытаний против COVID-19 в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге.
Псковское агентство информации 10 сентября в 17:03
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Экономика

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице.
Газета.Ru 08:13
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Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение

В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
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Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air

Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air, в котором установлено три электромотора на каждой оси.
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Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Технологии

В США испытали самую большую в мире цифровую камеру

Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США провели испытания самой большой в мире цифровой фотокамеры.
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Мотоцикл Suzuki GSX-R1000R выпустят в честь 100-летия бренда

Мотоцикл Suzuki GSX-R1000R выпускают ограниченной серией в честь 100-летия бренда.
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Армия и оружие

Леонков усомнился в способности Киева уничтожить Черноморский флот РФ

Поступающий на вооружение в 2021 году комплекс будет способен с ювелирной точностью уничтожать российские корабли, уверены военные на Украине.
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Армия и оружие

Глава штаба ВВС США призвал готовиться к большой войне

Браун занял пост главы штаба ВВС в июне.
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Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы

Первую пилотную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции направили в регионы.
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«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, для которого этот матч стал первым на посту главного тренера каталонской команды.
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Футбол

Баскетболисты ЦСКА поддержали футболистов перед матчем со «Спартаком»

В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Спартак».
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Итальянская прокуратура расследует гибель российской модели Playboy

Обстоятельства гибели у берегов Сардинии российской модели Playboy Галины Федоровой выясняет прокуратура города Кальяри.
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Фигурное катание

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
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У эстрадной певицы Наташи Королевой украли ювелирные драгоценности, стоимость которых оценивается в 5 млн рублей.
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