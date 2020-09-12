Кино
REGNUMФильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.
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Футбол
Руководство «Валенсии» попросило Черышева найти новый клуб
Спорт день за днем 12:56
Экономика
ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов
Федеральная налоговая служба России объяснила правила уплаты налога с банковских вкладов. Об этом сообщается на сайте ФНС.
Газета.Ru 09 сентября в 09:39
Общество
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина, назвав его циничной провокацией.
РИА Новости 08:48
Единоборства
Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи
RT на русском 15:28
Шоу-бизнес
Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева вышла замуж
Напомним, предыдущий муж девушки в порыве ревности отрубил ей топором обе кисти на руках. Грачева с тех пор вынуждена использовать протезы.
CT news 16:15
Наука
Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом
В середине октября на IX Международной конференции по когнитивной науке (МККН-2020) в Москве будут официально представлены промежуточные результаты работы российских физиологов.
Взгляд.ру 10:50
Происшествия
Четыре человека стали жертвами взрыва в сирийском Рас-эль-Айне
В результате взрыва в сирийском городе Рас-эль-Айн (на границе с Турцией) погибли четыре человека - три женщины и пожилой мужчина.
Газета.Ru 09:01
Космос
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщил сайт SpaceNews.
РИА Новости 10 сентября в 05:05
Футбол
АЕК Карреры уступил «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции
АЕК под руководством Массимо Карреры проиграл "Олимпиакосу" (0:1) в финале Кубка Греции.
Soccer.ru 16:32
Кино
По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал
Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» впервые была издана в 1972 году, а в 1979 году Андрей Тарковский снял по её мотивам фильм «Сталкер».
News.ru вчера в 10:28
Транспорт
МВД внесло изменения в регламент сдачи экзаменов на права
Новую версию административного регламента для проведения экзаменов на право вождения транспортных средств разработали в МВД.
Южный Федеральный 02:45
Общество
В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.
BFM.ru 10:11
Космос
SpaceX готовит к полету на высоту 18 км прототип корабля Starship
Вашингтон, 12 сентября 2020, 22:56 — REGNUM Компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс.
REGNUM 15:56
Здоровье
Российский препарат против коронавируса признали эффективным в Китае
Препарат был передан для испытаний против COVID-19 в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге.
Псковское агентство информации 10 сентября в 17:03
Экономика
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице.
Газета.Ru 08:13
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
РБК 06:34
Авто
Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air
Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air, в котором установлено три электромотора на каждой оси.
Avtovesti.com 08:52
Экономика
Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь
До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты.
Lenta.ru 17:38
Технологии
В США испытали самую большую в мире цифровую камеру
Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США провели испытания самой большой в мире цифровой фотокамеры.
МонаВиста 16:03
Авто
Мотоцикл Suzuki GSX-R1000R выпустят в честь 100-летия бренда
Мотоцикл Suzuki GSX-R1000R выпускают ограниченной серией в честь 100-летия бренда.
Дни24 12:19
Армия и оружие
Леонков усомнился в способности Киева уничтожить Черноморский флот РФ
Поступающий на вооружение в 2021 году комплекс будет способен с ювелирной точностью уничтожать российские корабли, уверены военные на Украине.
Народные новости 07:02
Армия и оружие
Глава штаба ВВС США призвал готовиться к большой войне
Браун занял пост главы штаба ВВС в июне.
Известия 13:59
Общество
Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы
Первую пилотную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции направили в регионы.
Аргументы недели 00:28
Футбол
«Барселона» победила в первом матче под руководством Кумана
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, для которого этот матч стал первым на посту главного тренера каталонской команды.
RT на русском 16:43
Футбол
Баскетболисты ЦСКА поддержали футболистов перед матчем со «Спартаком»
В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Спартак».
Sport24.ru 05:11
Происшествия
Итальянская прокуратура расследует гибель российской модели Playboy
Обстоятельства гибели у берегов Сардинии российской модели Playboy Галины Федоровой выясняет прокуратура города Кальяри.
ТВ Центр 10 сентября в 11:54
Фигурное катание
Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
Наташу Королеву и Сергея Глушко обокрали на пять миллионов рублей
У эстрадной певицы Наташи Королевой украли ювелирные драгоценности, стоимость которых оценивается в 5 млн рублей.
CT news 16:07