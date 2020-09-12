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REGNUM
REGNUM

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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Южный Федеральный

Кончаловский удостоен спецприза Венецианского кинофестиваля

Южный Федеральный02:10
Lenta.ru

Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Lenta.ru18:55
ТАСС

Глава «Роскино» поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

ТАССвчера в 15:33
РИА Новости

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

РИА Новостивчера в 16:25
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъвчера в 14:23
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфаксвчера в 14:23
Экспресс газета

Высоцкая и Кончаловский сняли маски

Экспресс газета11 сентября в 07:56

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
РИА Новости02:00

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Эксперт объяснил, зачем прохожие могут фотографировать чужое авто

Как пояснила преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, такие правонарушения, как парковка на газонах и в других неположенных местах, в основном фиксируются вручную.
РИАМО02:33
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Перечислены первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови.
Lenta.ru22:08
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Хафтар заверил посольство США в возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армии (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21
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