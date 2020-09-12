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REGNUM
REGNUM

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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Эхо Москвы

Главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля получил фильм китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников»

Эхо Москвы04:04
Lenta.ru

Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Lenta.ru18:55
ТАСС

Глава «Роскино» поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

ТАССвчера в 15:33
RT на русском

Названы победители Венецианского кинофестиваля

RT на русскомвчера в 16:24
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъвчера в 14:23
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфаксвчера в 14:23
РИА Новости

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

РИА Новостивчера в 16:25

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Как отмечает Telegraph, действия Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом, так как ЕС требует от Британии придерживаться Закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека
РБК01:11
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Техническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCX

Восьмиядерные процессоры серии Ryzen 4000, которые теперь будут иметь в своём составе один CCD-чиплет, получат 32-Мбайт L3-кеш, а 16-ядерные CPU с двумя CCD-чиплетами будут располагать 64-Мбайт L3-кешем, составленным из двух сегментов.
3DNews18:30

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru10 сентября в 12:26
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Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54

Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.
РИА Новости04:06

В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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