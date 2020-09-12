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REGNUM
REGNUM

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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Lenta.ru

Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Lenta.ru18:55
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфаксвчера в 14:23
РИА Новости

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

РИА Новостивчера в 16:25
RT на русском

Названы победители Венецианского кинофестиваля

RT на русскомвчера в 16:24
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъвчера в 14:23
ТАСС

Глава «Роскино» поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

ТАССвчера в 15:33
ProfiСinema.ru

Венеция 2020: Золотой лев для «Земли кочевников»

ProfiСinema.ruвчера в 15:19

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM11 сентября в 05:50
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

За сутки в Алтайском крае 61 человек заболел коронавирусом

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 83 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:19
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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