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REGNUM
REGNUM

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.В источнике
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Lenta.ru

Кончаловский получил специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля

Lenta.ru14:24
Экспресс газета

Высоцкая и Кончаловский сняли маски

Экспресс газетавчера в 07:56
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъ14:23
РИА Новости

Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале

РИА Новости16:14
RT на русском

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм

RT на русском14:58
ТАСС

Глава «Роскино» поздравила команду Кончаловского с призом жюри Венецианского фестиваля

ТАСС15:33
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфакс14:23

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости15:52

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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