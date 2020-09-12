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Газета.Ru
Газета.Ru

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Фильм «Земля кочевников» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Интерфакс14:23
RT на русском

Фильм «Земля кочевников» одержал победу на Венецианском кинофестивале

RT на русском14:35
ТАСС

В Италии подвели итоги 77-го Венецианского кинофестиваля

ТАСС14:42
Коммерсантъ

Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Коммерсантъ14:23
РИА Новости

Фильм «Жена шпиона» получил «Серебряного льва»

РИА Новости14:27
BetOn

На победу «Дорогих товарищей» Кончаловского на Венецианском фестивале букмекеры дают 20 к 1

BetOnвчера в 11:00
Экспресс газета

Высоцкая и Кончаловский сняли маски

Экспресс газетавчера в 07:56

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино
Ведомости07:17
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новости01:00
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57