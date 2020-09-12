Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
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Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.В источнике
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