Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина вышла в прокат 14 февраля 2020 года.
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Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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«Лёд 2» собрал в прокате более 1 млрд руб

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