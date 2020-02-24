с чего всё началось

Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина вышла в прокат 14 февраля 2020 года.

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

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