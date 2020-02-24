Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина вышла в прокат 14 февраля 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
РБКвчера в 15:57

Подробнее о событии

«Лед 2» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

РИА Новости00:20

Фильм «Лед-2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:17

На пятки «Холопу»: фильм «Лёд-2» может установить новый рекорд

7Дней.ру20 февраля в 16:01

«Лёд 2» собрал в прокате более 1 млрд руб

РБКвчера в 15:57

«Лёд 2» собрал первый миллиард в российском прокате

Вести.Ruвчера в 15:23

За неделю показов «Лёд 2» возглавил российский прокат

МТВ онлайн20 февраля в 23:11

«Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

ТАССвчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:45, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды.
Взгляд.ру вчера в 12:13
Здоровье

Китай: за сутки от коронавируса умерло 96 человек

Ещё 96 человек погибли в провинции Хубэй в Китае. Таким образом, в эпицентре вспышки коронавируса смертность составила 2346 человек.
Новый День вчера в 00:19
Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Наука

Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови

Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
Kazanfirst.ru вчера в 05:59
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК вчера в 06:12
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны

Известия вчера в 19:30
Политика

Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок

В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.
РЕН ТВ вчера в 18:36
Происшествия

Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии

Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
ТАСС вчера в 05:27
Политика

Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины к России

Решение арбитражного трибунала в Гааге по делу "Украина против России" является лишь промежуточным.
Газета.Ru 22 февраля в 11:32
Баскетбол

Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Чемпионат 22 февраля в 15:11
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru вчера в 05:46
Футбол

Экс-игрок «Арсенала» Анри: Ливерпуль играет с невероятной скоростью

Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, прокомментировал игру английского "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает Get French Football News.
Газета.Ru вчера в 15:23
Финансы

Крупные банки снижают ставки по вкладам

После очередного понижения ключевой ставки Центробанком крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам.
EastRussia вчера в 10:16
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru вчера в 06:48
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru вчера в 03:04
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Армия и оружие

Индийский генерал: В стоимость АК-203 для Индии входят и передаваемые технологии

Завод был открыт весной 2019 года, и тогда на открытии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Военное обозрение 00:16
Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости вчера в 21:50
Наука

Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть

В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Mockva.ru 20 февраля в 19:58
Политика

«Аль-Каида» подтвердила гибель лидера Касима аль-Рейми

Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми.
News.ru вчера в 15:02
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
Культура

Рианна, LIZZO, Жанель Монэ, Трэйси Эллис Росс и другие на премии NAACP Image Awards 2020

Peopletalk вчера в 11:38
Здоровье

В Приамурье на коронавирусную инфекцию обследовали более 270 человек

Врачи Амурской области с начала 2020 года провели лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) более 270 человек.
Российская газета 00:14
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ 20 февраля в 17:34
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лёд 2
Фильм, 2020 (6+)
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное