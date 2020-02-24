с чего всё началось

Если в США рокировку Эдди Мерфи на Роберта Дауни-младшего оценили не все, то в России фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", напротив, продемонстрировал очень хороший результат. В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Армия и оружие Глава ПНС Ливии назвал Хафтара виновным в гуманитарной катастрофе Ответственным за сложившийся в Ливии гуманитарный кризис является командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 24 февраля на заседании Совета ООН по правам человека.

Политика Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.

Авто Кроссовер Aston Martin DBX получит особую версию DBX от Q обещает стать одним из самых эксклюзивных внедорожников, сочетая фирменный стиль производителя с уникальными усовершенствованиями Q. Впервые Aston Martin DBX проходит специальную доработку, в результате которой получается внедорожник с тщательно продуманным дизайном интерьера.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Здоровье Эксперт описал панику на севере Италии из-за коронавируса Экономист Никита Кричевский отметил, что на севере Италии ситуация усугубляется в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, и там это выражается в уже реальных ответных решениях.

Авто Пикап GMC превратили в 710-сильного монстра с клиренсом 37 сантиметров Геометрическая проходимость внедорожника не мешает пикапу быть быстрым на асфальте: 710-сильный GMC Sierra разгоняется с места до 96 километров в час за 4,3 секунды — сравнимо с динамикой дорестайлинговой Toyota Supra GR с трёхлитровым мотором.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Культура В Краснодарском краевом выставочном зале открылись три выставки На выставке «Искусство графики» впервые за 30 лет представлены графические работы из фондов Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Экономика Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.

Энергетика В Польше ждут снижения цен на российский газ Польша надеется на благоприятный исход событий. Польская «PGNIG» и российский «Газпром» заключили договор о поставках газа еще в 1996 году.