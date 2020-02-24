с чего всё началось

Напомним, отечественная мелодрама является продолжением кинокартины «Лед». Главные роли исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова. Согласно данным ЕАИС, итоговые сборы первой части фильма, вышедшего на экраны в 2017 году, составили 1 млрд 446 млн рублей.

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

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