Кино

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Напомним, отечественная мелодрама является продолжением кинокартины «Лед». Главные роли исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова. Согласно данным ЕАИС, итоговые сборы первой части фильма, вышедшего на экраны в 2017 году, составили 1 млрд 446 млн рублей.
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Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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