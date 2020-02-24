Кино
Аргументы и ФактыФильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Напомним, отечественная мелодрама является продолжением кинокартины «Лед». Главные роли исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова. Согласно данным ЕАИС, итоговые сборы первой части фильма, вышедшего на экраны в 2017 году, составили 1 млрд 446 млн рублей.
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с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).РБКвчера в 15:57
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Комментарии
Транспорт
КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Общество
Китайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о разработке вакцины, позволяющей сформировать иммунитет против нового типа коронавируса.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Общество
Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду
Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Здоровье
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом
Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Армия и оружие
Израиль атаковал цели «Исламского джихада» в Сирии
После обстрела в секторе Газа армия Израиля заявила, что её истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии.
Политика
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Хоккей
В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку
В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Наука
В России разработан препарат на основе клеток крови пациента
Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
Политика
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк помолилась за здоровье мамы в Ватикане
Девушка посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где, судя по всему, помолилась за здоровье матери.