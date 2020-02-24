с чего всё началось

Если в США рокировку Эдди Мерфи на Роберта Дауни-младшего оценили не все, то в России фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", напротив, продемонстрировал очень хороший результат. В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Политика Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.

Политика СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.

Биатлон Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Гаджеты Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.

Транспорт Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.