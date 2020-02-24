Кино
Газета.RuФильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Если в США рокировку Эдди Мерфи на Роберта Дауни-младшего оценили не все, то в России фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", напротив, продемонстрировал очень хороший результат. В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
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с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).РБКвчера в 15:57
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