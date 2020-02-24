с чего всё началось

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Политика Премьер-министр Малайзии подал в отставку Премьер-министр Малайзии Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.

Общество МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.

Политика Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Политика Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Здоровье Перечислены необходимые для всех мужчин регулярные обследования Медицинскими специалистами названы и перечислены необходимые мужчинам регулярные обследования, на которые следует обратить самое пристальное внимание.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).

Гаджеты Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.