Кино
ИзвестияФильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
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с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).РБКвчера в 15:57
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