Кино

RT на русскомRT на русскомФильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Ранее сообщалось, что этот фильм стал лидером российского проката в прошлые выходные, собрав 577,3 млн рублей. Актёр Сергей Лавыгин в беседе с Newinform прокомментировал успех фильма «Лёд-2» в российском прокате.
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Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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