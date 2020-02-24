с чего всё началось

Ранее сообщалось, что этот фильм стал лидером российского проката в прошлые выходные, собрав 577,3 млн рублей. Актёр Сергей Лавыгин в беседе с Newinform прокомментировал успех фильма «Лёд-2» в российском прокате.

Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Здоровье Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.

Здоровье Ученый из Гарварда назвал 3 продукта для защиты сердца По словам гарвардского ученого, доктора медицины Уильяма В. Ли, есть 3 продукта, которые каждый просто обязан включить в рацион, если он заботится о здоровье своего сердца.

Происшествия Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.

Культура Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

Общество Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Общество Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.

Экономика Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».