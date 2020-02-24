Кино
RT на русскомФильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Ранее сообщалось, что этот фильм стал лидером российского проката в прошлые выходные, собрав 577,3 млн рублей. Актёр Сергей Лавыгин в беседе с Newinform прокомментировал успех фильма «Лёд-2» в российском прокате.
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с чего всё началось
Кассовые сборы российской мелодрамы «Лёд 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1, 006 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).РБК15:57
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