Кино

Вести.RuВести.RuВ Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Вот это «Паразиты»! Кинопремия «Оскар» шокировала результатами

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Революция на «Оскаре»: почему фильм «Паразиты» Пон Чжун Хо творит историю

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Хоакин Феникс: Со статуэткой приходит чувство ответственности за судьбы мира

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Южнокорейские «Паразиты» завоевали «Оскар» как лучший зарубежный фильм

РЕН ТВвчера в 22:33

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил четыре «Оскара»

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«Паразиты» взяли «Оскар» в главной номинации премии

Life.ruвчера в 23:34
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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
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Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
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Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами

Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Вести.Ru 02:41
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Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
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Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств

Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
РИА Новости вчера в 07:35
Наука

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом

Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
ГЛАС.RU 03:13
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Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Международная обстановка становится более турбулентной.
Вести.Ru 02:35
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
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Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
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Обладатели Windows 7 лишились возможности выключить компьютер

Пользователи Windows 7 после незапланированного апдейта, который накануне выпустила компания Microsoft, столкнулись с ошибкой.
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
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Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1

Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
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В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
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Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
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Кино

Тизер Выжить

Quibi поделилась первым тизером сериала «Выжить» с Софи Тёрнер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом в главных ролях.
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Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
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Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии

По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
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Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»

На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
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Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
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Дубль два: Коновалов и Войнова отправились в Москву

Губернатор Коновалов не смог вылететь в Москву Напомним, в минувший четверг, 6 февраля, густой туман в Абакане жестко нарушил планы главы Хакасии Валентина Коновалова и Ирины Войновой.
ИА Хакасия вчера в 20:45
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Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
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Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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