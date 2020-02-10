Кино
Вести.RuВ Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
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Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
Экономика
Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков
Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
Экономика
Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств
Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом
Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
Политика
Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной
Международная обстановка становится более турбулентной.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Технологии
Обладатели Windows 7 лишились возможности выключить компьютер
Пользователи Windows 7 после незапланированного апдейта, который накануне выпустила компания Microsoft, столкнулись с ошибкой.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1
Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Кино
Тизер Выжить
Quibi поделилась первым тизером сериала «Выжить» с Софи Тёрнер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом в главных ролях.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии
По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Политика
Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»
На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Экономика
Дубль два: Коновалов и Войнова отправились в Москву
Губернатор Коновалов не смог вылететь в Москву Напомним, в минувший четверг, 6 февраля, густой туман в Абакане жестко нарушил планы главы Хакасии Валентина Коновалова и Ирины Войновой.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.