Кино
Коммерсантъ«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»
Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты». Награду получили сценаристы Пон Чун Хо (он же срежиссировал фильм) и Хан Джин-вон.
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Рецензия на фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»: Усмешка на устах повешенного
ИА InterMedia07 февраля в 10:55
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