Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты». Награду получили сценаристы Пон Чун Хо (он же срежиссировал фильм) и Хан Джин-вон.

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