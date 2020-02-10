Кино

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В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
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Вот «Паразиты»! Как главная кинопремия года попыталась сломать собственные шаблоны

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Лучшим фильмом года и лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская лента «Паразиты»

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Вот это «Паразиты»! Кинопремия «Оскар» шокировала результатами

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Хоакин Феникс: Со статуэткой приходит чувство ответственности за судьбы мира

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
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РИА Новости вчера в 15:29
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Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
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В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

РЕН ТВ вчера в 00:22
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На «Ленфильме» сорваны съемки клипа Pussy Riot

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Общество

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Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Piter.tv 00:37
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Армия и оружие

Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта

Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Свободная Пресса 02:06
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru вчера в 03:37
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
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Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском вчера в 09:31
Общество

На Сахалине повысили минимальную заработную плату на 10%

Власти Сахалинской области приняли решение поднять минимальную заработную плату в регионе на 10%.
Политическая Экспертиза 02:39
Здоровье

В Екатеринбурге организуют специальную зону для прилетевших из Китая

В санатории «Бодрость» в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге организована зона обсервации для граждан России, КНР и других стран, прибывших из Китая.
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Происшествия

СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 03:39
Происшествия

Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
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Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Здоровье

Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Ведомости вчера в 16:02
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
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Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

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BFM.ru 08 февраля в 09:35
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