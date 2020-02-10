Кино

РИА НовостиРИА НовостиФильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

"Паразиты" удостоены еще трех премий "Оскар" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар".
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с чего всё началось
BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars
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Дождьвчера в 23:36

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Южнокорейские «Паразиты» взяли «Оскар» как лучший зарубежный фильм

Эхо Москвывчера в 22:31

Корейские «Паразиты» взяли главный «Оскар»

Российская газетавчера в 23:50

«Оскар-2020»: все о церемонии и возможных победителях

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ТАССвчера в 23:28

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новостивчера в 23:28

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

РБКвчера в 23:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

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РИА Новости вчера в 15:29
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Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

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Известия 08 февраля в 16:18
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости 06 февраля в 18:34
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В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия вчера в 17:02
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Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину

В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
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В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель

В Москве после столкновения нескольких автомобилей перекрыли движение по Лефортовскому тоннелю, сообщил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:48
Экономика

Кузбасс вошёл в пятёрку регионов России, где завысили цены на вывоз мусора

На 30-40% цены на вывоз мусора снизились в Алтайском, Камчатском и Красноярском краях, Коми, Томской и Амурской областях.
ВашГород.ру вчера в 22:28
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Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на «Оскар» в 2020 году

Ведь в этом году на премию претендуют девять сильных кинокартин.
АМИТЕЛ 06 февраля в 19:37
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Известия 07 февраля в 06:18
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722.
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Энергетика

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OAnews вчера в 21:01
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Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-х.
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Lenta.ru вчера в 21:37
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Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
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Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

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Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах

RT на русском вчера в 12:47
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
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Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Газета уточняет, что первые ритейлеры выбраны не случайно: «Армия России» — единственный продавец фирменной военной одежды и аксессуаров, а в «Военторге» делают покупки солдаты и офицеры, проходящие службу с отдаленных гарнизонах.
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