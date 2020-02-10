с чего всё началось

"Паразиты" удостоены еще трех премий "Оскар" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар".

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общество Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Происшествия В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель В Москве после столкновения нескольких автомобилей перекрыли движение по Лефортовскому тоннелю, сообщил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

Политика Соловьев назвал мэра Львова сволочью Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.