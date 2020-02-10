Кино
РИА НовостиФильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
"Паразиты" удостоены еще трех премий "Оскар" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Пон Чжун Хо, ранее разделивший награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом, стал первым южнокорейским режиссером, номинированным на "Оскар".
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с чего всё началось
BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyPДождьвчера в 23:36
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