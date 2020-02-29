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КоммерсантъФильм иранца Расулофа получил «Золотого медведя» Берлинале
Лента иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Зла не существует» получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. В картине обсуждается тема несвободы интимной жизни в тоталитарном обществе.
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