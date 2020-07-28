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Известия

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

«От слова хвоя»: Филолог рассказал о происхождении матерных слов

Московский Комсомолец00:00
РИА Новости

Филолог развеял самый популярный миф о мате

РИА Новости19:05
Lenta.ru

Развеян самый популярный миф о русском мате

Lenta.ru21:09
Life.ru

Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате

Life.ru21:00
РЕН ТВ

Филолог развеял миф о возникновении мата в русском языке

РЕН ТВ20:13
Известия

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Известия22:22
Радио Sputnik

Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Радио Sputnik19:00
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Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 14:27
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Голова енотовидной собаки в Ивановской области оказалась с бешенством

Антиген вируса бешенства выявлен при исследовании патологического материала (головы от енотовидной собаки) в Ивановской областной ветеринарной лаборатории, поступившего в лабораторию из Родниковского района Ивановской области.
Частник.Ru03:11

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском02:57
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ruвчера в 14:04
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