Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

с чего всё началось

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

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