Общество

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Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
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Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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«От слова хвоя»: Филолог рассказал о происхождении матерных слов

Московский Комсомолец00:00

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Известиявчера в 22:22

Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Радио Sputnikвчера в 19:00

Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате

Life.ruвчера в 21:00

Филолог развеял миф о возникновении мата в русском языке

РЕН ТВвчера в 20:13

Филолог развеял самый популярный миф о мате

РИА Новостивчера в 19:05

Развеян самый популярный миф о русском мате

Lenta.ruвчера в 21:09
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Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
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Футбол

Самый юный футболист в истории Ла Лиги: «Достали сравнения с Месси»

Самый юный футболист в истории Ла Лиги, полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро рассказал о себе.
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Общество

В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах

90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
Российская газета 00:40
Авто

Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

По информации издания, легендарная модель южнокорейского производства обзавелась спортивной версией.
Лезги газет вчера в 17:21
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
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Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:41
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Религия

День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира

Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
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Происшествия

Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 03:39
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Армия и оружие

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение вчера в 08:37
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Общество

Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда

РИА Новости вчера в 22:21
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Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
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Финансы

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Общество

С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры

Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора.
Амур.инфо вчера в 22:54
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Кино

Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»

Pravda.Ru вчера в 11:15
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
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Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Шоу-бизнес

«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты

Способ бандажирования подразумевает наложение на желудок специального кольца, которое, в свою очередь, разделяет орган на два отдела.
Территория новостей 00:15
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Общество

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новости вчера в 15:16
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Шоу-бизнес

50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
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Шоу-бизнес

Фоменко заявил о домогательствах в институте

Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя.
Вестник вчера в 13:30
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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Экономика

Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

РБК вчера в 07:02
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Гаджеты

Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12

В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa вчера в 04:25
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Общество

Шведов поразила российская подлодка

Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
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