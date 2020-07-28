Общество
ИзвестияФилолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
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с чего всё началось
Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Футбол
Самый юный футболист в истории Ла Лиги: «Достали сравнения с Месси»
Самый юный футболист в истории Ла Лиги, полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро рассказал о себе.
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах
90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
Российская газета 00:40
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
По информации издания, легендарная модель южнокорейского производства обзавелась спортивной версией.
Лезги газет вчера в 17:21
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019
Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:41
Религия
День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира
Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 03:39
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение вчера в 08:37
Общество
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
РИА Новости вчера в 22:21
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Финансы
Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Общество
С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры
Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора.
Амур.инфо вчера в 22:54
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru вчера в 11:15
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Шоу-бизнес
«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Способ бандажирования подразумевает наложение на желудок специального кольца, которое, в свою очередь, разделяет орган на два отдела.
Территория новостей 00:15
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Фоменко заявил о домогательствах в институте
Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя.
Вестник вчера в 13:30
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa вчера в 04:25
Общество
Шведов поразила российская подлодка
Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38