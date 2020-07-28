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Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.В источнике
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Радио Sputnik

Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды, объяснил в интервью радио Sputnik проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
News.ru

Филолог развеял популярный миф о русском мате

News.ru22:35
Радио Sputnik

Филолог развенчал самый известный миф о русском мате

Радио Sputnik19:00
Lenta.ru

Развеян самый популярный миф о русском мате

Lenta.ru21:09
Life.ru

Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате

Life.ru21:00
РЕН ТВ

Филолог развеял миф о возникновении мата в русском языке

РЕН ТВ20:13
РИА Новости

Филолог развеял самый популярный миф о мате

РИА Новости19:05
Известия

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Известия22:22
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты21:53

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Фактывчера в 11:09
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на конференции ветеранов по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, заявил, что ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность и дают возможность «защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа».
Комсомольская правда22:58
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