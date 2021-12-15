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FinExpertiza: количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и заявила, что на российском рынке труда зафиксирован дефицит работников.
Smolnarod.ru
Рынок труда в России испытывает дефицит кадров, с 2014 года количество открытых вакансий оказалось рекордным.
ТАСС
Пик кадрового дефицита в этом году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников.
ТАСС
Максимум фиксируют в июне-июле, далее идет спад.
ТАСС

Подробнее о событии

Аналитики Finexpertiza сообщили о рекордном с 2014 года дефиците кадров в России
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