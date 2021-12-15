Lenta.ruFinExpertiza: количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 годаАудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и заявила, что на российском рынке труда зафиксирован дефицит работников.Smolnarod.ruРынок труда в России испытывает дефицит кадров, с 2014 года количество открытых вакансий оказалось рекордным.ТАССПик кадрового дефицита в этом году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников.ТАССМаксимум фиксируют в июне-июле, далее идет спад.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГазета.RuФАНЭкономика сегодняОбщественная служба новостейInkazanЦентральная Служба НовостейUfaTime.ruНовостиВолгограда.руБизнес журнал УралZnak.comПодробнее о событииАналитики Finexpertiza сообщили о рекордном с 2014 года дефиците кадров в РоссииВедомости02:44Эксперты сообщили о рекордном за семь лет «кадровом голоде» в РоссииТАСС22:06Самое цитируемоеЧисло вакансий в России вдвое превысило число безработныхПрофиль01:10FinExpertiza: количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 годаLenta.ru22:03Российский рынок труда испытывает сильнейший с 2014 года дефицит кадровГазета.Ru23:48Рынок труда в России демонстрирует рекордный за семь лет дефицит кадровOctagon.Media22:40На российском рынке труда зафиксировали дефицитФедералПресс01:10Показать ещёОценить72Поделиться