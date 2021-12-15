Начиная с февраля потребность в кадрах стала стабильно увеличиваться: за месяц открылось 59 тыс. дополнительных вакансий, в марте - еще 70 тыс., в апреле - 100 тыс., в мае - 187 тыс., в июне - 79 тыс., в июле - плюс 28 тыс.