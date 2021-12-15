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FinExpertiza: количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года

На российском рынке труда зафиксировали дефицит работников.
Lenta.ru
Больше всех нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, а также Татарстан.
ТАСС
Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 миллиона сотрудников.
Lenta.ru
Начиная с февраля потребность в кадрах стала стабильно увеличиваться: за месяц открылось 59 тыс. дополнительных вакансий, в марте - еще 70 тыс., в апреле - 100 тыс., в мае - 187 тыс., в июне - 79 тыс., в июле - плюс 28 тыс.
ТАСС

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Эксперты фиксируют рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет
ТАСС22:06
FinExpertiza: количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года
Lenta.ru22:03
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