Коронавирус
Вести.RuФинал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Проходящий в Хорватии теннисный турнир Adria Tour досрочно завершен. Отменен финал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем. У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
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Матч был отменён из-за положительного теста на коронавирус у одного из участников соревнований, болгарского теннисиста Григора Димитрова, о чём сам заболевший сообщил в Instagram.RT на русском15:42
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