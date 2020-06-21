с чего всё началось

Проходящий в Хорватии теннисный турнир Adria Tour досрочно завершен. Отменен финал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем. У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

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Технологии В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 17

Политика Трамп объявит о приостановке выдачи рабочих виз Объявление о приостановке выдачи рабочих виз в США скоро сделает президент США Дональд Трамп, об этом он заявил 20 июня в интервью телеканалу Fox News. 5

Гаджеты Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название. 40

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Шоу-бизнес Пугачева готовится в третий раз стать двоюродной бабушкой В сентябре Примадонна сможет стать двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом племянник Пугачевой Влад рассказал в эфире НТВ.

Здоровье Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.