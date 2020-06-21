Коронавирус

Вести.RuВести.RuФинал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Проходящий в Хорватии теннисный турнир Adria Tour досрочно завершен. Отменен финал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем. У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
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Матч был отменён из-за положительного теста на коронавирус у одного из участников соревнований, болгарского теннисиста Григора Димитрова, о чём сам заболевший сообщил в Instagram
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