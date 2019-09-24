с чего всё началось

Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета, сообщает официальный сайт ассоциации.

Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдёт в Санкт-Петербурге

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