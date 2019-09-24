Лига чемпионов
Спорт БИЗНЕС OnlineФинал Лиги чемпионов 2021 года пройдёт в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов в 2021 году примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Президент УЕФА Александер Чеферин официально подтвердил это на заседании исполнительного комитета, сообщает официальный сайт ассоциации.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное времявчера в 14:53
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