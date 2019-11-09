Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruФинал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult. УЕФА ведет переговоры со спонсорами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.
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Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
RT на русском 03:13
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform 07 ноября в 14:32
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
Новые власти Армении настроены укреплять отношения с Россией, заявил Лавров
Новые власти Армении во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном продемонстрировали настрой на укрепление российско-армянских отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
РИА Новости 04:03
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
Неизвестные застрелили мирового судью в Коми
Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Известия 04:17
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru 07 ноября в 07:24
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, на кого похож их с Тимати сын
Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.
Газета Metro 06 ноября в 07:39
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 07 ноября в 11:59
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
RT на русском 01:01
Транспорт
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом.
Комсомольская правда вчера в 20:21
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей»
Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права.
Спорт-Экспресс 07 ноября в 12:19
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39