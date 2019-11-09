Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФинал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult. УЕФА ведет переговоры со спонсорами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.
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УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Чемпионат02:44

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году

Спорт-Экспресс03:24

СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

Матч ТВ03:43

СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

Sportbox.RU03:43

Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

Metaratings03:20

СМИ: финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

РИА Новости04:14

СМИ: УЕФА ведёт переговоры о проведении финала ЛЧ 2024 года в США

RT на русском04:04
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