Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruФинал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult. УЕФА ведет переговоры со спонсорами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Хоккей
Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла
Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Футбол
Экс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии
Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
Спорт день за днем 03:09
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты питания
Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец вчера в 03:18
Транспорт
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16