Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФинал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult. УЕФА ведет переговоры со спонсорами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

УЕФА ведёт переговоры о проведении финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Чемпионат02:44

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году

Спорт-Экспресс03:24

УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов — 2024 в США

Sport24.ru04:30

СМИ: финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

РИА Новости04:14

СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

Матч ТВ03:43

СМИ: Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США

Sportbox.RU03:43

УЕФА готов провести финал Лиги Чемпионов — 2024 в США

Sport.ru05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге из реки вытащили мужчину с женскими руками в рюкзаке

RT на русском 05:59
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Хоккей

Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла

Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия

Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео

В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Музыка

Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия

Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Футбол

Экс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии

Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
Спорт день за днем 03:09
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Культура

Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Здоровье

Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты питания

Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт 00:00
Футбол

Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Технологии

В Китае начали разработку сетей 6G

Страна Советов on-line вчера в 03:45
Происшествия

Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде

Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец вчера в 03:18
Транспорт

Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

RT на русском 04:55
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное