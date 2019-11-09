Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult. УЕФА ведет переговоры со спонсорами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.

Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США

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