Лига чемпионов
ВедомостиФинал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году
Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена». Об этом говорится в сообщении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
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На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное время14:53
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
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Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.
Известия 18:29
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Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
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Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
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Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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