с чего всё началось

Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена». Об этом говорится в сообщении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика Украина назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией Владимир Зеленский назначил на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Человека, с которым не будет говорить Москва.

Происшествия Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Экономика Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.

Футбол «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.

Путешествия Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Кино Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала Американский актер Джаред Падалеки, знакомый зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», в ближайшем будущем может исполнить главную роль в ремейке сериала «Уокер, техасский рейнджер» (в оригинале — «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»), прославившего Чака Норриса.

Политика «Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Футбол Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Политика Зеленский рассказал о подключении США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.

Здоровье Названы пять смертельных болезней страшнее рака Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Хоккей Тренера «Локомотива» Мактавиша отправили в отставку Нового тренера ярославского «Локомотива» канадца Крэйга Мактавиша отправили в отставку.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Политика Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.

Экономика В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.