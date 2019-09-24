с чего всё началось

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Политика Делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

Политика Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Политика Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.

Волейбол Женская сборная России по волейболу победила голландок на Кубке мира Сегодня, 24 сентября, в Тояме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.

Общество Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".

Энергетика Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2» Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.

Шоу-бизнес Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым В своем Instagram Асмус иронично ответила на публикации о том, что о разводе свидетельствует отсутствие обручального кольца на ее руке.

Политика Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

Происшествия Пропавшая в красноярской тайге семья вышла из леса В Красноярском крае семья из четырех человек, которая 22 сентября отправилась в лес собирать кедровые орехи и потерялась, самостоятельно вышла в ближайшую деревню Чистый Ручей.

Армия и оружие В России создают истребители шестого поколения Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Политика Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Футбол Слуцкий рассказал фантастическую историю, как закончил карьеру игрока из-за кошки Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Npo 1 рассказал, как закончилась его карьера футболиста.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Музыка Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.

Гаджеты Новые модели iPhone продаются в России лучше предыдущих По данным представителей «Билайн», в первые часы после начала продаж спрос на новые модели iPhone вырос в четыре раза по сравнению с новинками 2018 г. В интернет-магазине Ozon первая партия новых моделей разошлась за 4 часа, рассказали представители компании.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Здоровье В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.