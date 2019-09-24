Лига чемпионов
Взгляд.руФинал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное время14:53
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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