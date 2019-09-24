Лига чемпионов
АБНФинал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге
Отмечается, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов в Петербурге еще в феврале 2019 года. Соперничал с «Газпром Ареной» за обладание этим правом стадион «Альянц-Арена», являющийся домашней ареной «Баварии» из Мюнхена.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное времявчера в 14:53
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Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»
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