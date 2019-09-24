Лига чемпионов

АБНАБНФинал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге

Отмечается, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов в Петербурге еще в феврале 2019 года. Соперничал с «Газпром Ареной» за обладание этим правом стадион «Альянц-Арена», являющийся домашней ареной «Баварии» из Мюнхена.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение
 о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.
Реальное времявчера в 14:53

Подробнее о событии

Финалу быть. Санкт-Петербург проведет решающий матч Лиги чемпионов в 2021 году

ТАССвчера в 20:06

Санкт-Петербург примет финал ЛЧ, Головин забил гол-красавец. Обзор дня

Чемпионатвчера в 17:30

Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

Вести.Ruвчера в 14:15

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:05

Петербург: главное за день

Петербургский дневниквчера в 15:57

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Транспорт

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомости вчера в 22:36
Политика

В России могут запретить лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Футбол

Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1

Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Происшествия

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

РИА Новости 03:12
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Единоборства

Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России

Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.
Спорт-Экспресс 02:48
Происшествия

Заммэра Екатеринбурга подозревают в афере с вывозом отходов

Первого заммэра Екатеринбурга Александра Ковальчика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, речь идет о его деятельности, когда он возглавлял городской «Водоканал».
Известия 03:36
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»

REGNUM 00:47
Космос

NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Коммерсантъ вчера в 00:58
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Хоккей

«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка

ТАСС вчера в 15:04
Экономика

BlaBlaCar покупает российский агрегатор билетов на автобусы Busfor

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar покупает российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor.
Ведомости 02:40
Футбол

Американский фанат случайно собрал миллион долларов на банку пива

В ходе игры между студенческими командами по американскому футболу фанат поднял плакат, на котором было написано о нехватке денег на пиво.
Discover24 03:50
Политика

Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации

RT на русском 03:23
Происшествия

Судно с моряками из России село на мель в Швеции

RT на русском 03:12
Общество

МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".
Газета.Ru 03:52
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Кино

Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети

Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
Шоу-бизнес

Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка

Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru вчера в 02:43
Кино

Состоялся релиз новой игры Мэддисона о Чернобыле

Вышла новая игра от студии Ильи Maddyson Давыдова MEHSOFT.
CyberSport.ru вчера в 15:24
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News.
Коммерсантъ 03:58
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян

Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Происшествия

В Турции подорвался полицейский автобус

Известия 01:36
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель

Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное