Лига чемпионов
Форпост Северо-ЗападПетербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
В 2020 году решающая встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, в 2022 году – на «Арене Мюнхен» в Мюнхене и в 2024 году – на стадионе «Уэбмли» в Лондоне. Отметим, Россия уже принимала финал еврокубка и Лиги чемпионов в 1999-м и 2008-м годах.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное время14:53
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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