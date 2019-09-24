с чего всё началось

В 2020 году решающая встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, в 2022 году – на «Арене Мюнхен» в Мюнхене и в 2024 году – на стадионе «Уэбмли» в Лондоне. Отметим, Россия уже принимала финал еврокубка и Лиги чемпионов в 1999-м и 2008-м годах.

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