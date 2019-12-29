Музыка

Телеканал 360°Телеканал 360°Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов. Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос».
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Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

РИА Новости15:27

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Телеканал 360°14:31

Финалист шоу «Голос» извинился перед Гагариной. Победителем стал подопечный Меладзе

URA.Ru16:38

Финалист «Голоса» Токарев извинился перед Гагариной за выходки конкурсантов

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Участник команды Шнурова в «Голосе» извинился перед Полиной Гагариной

Мойка7816:06

Финалист «Голоса» извинился перед Гагариной и вручил ей букет цветов

Народные новости16:05

Воспитанник Шнурова на «Голосе» извинился перед Гагариной и вручил ей букет

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