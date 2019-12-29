Финалист шоу "Голос" из команды Сергея Шнурова Антон Токарев извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов. В среду прошел финал музыкального конкурса на Первом канале. Участники должны были спеть вместе со своими наставниками.

Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

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