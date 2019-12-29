Музыка
РИА НовостиФиналист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Финалист шоу "Голос" из команды Сергея Шнурова Антон Токарев извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов. В среду прошел финал музыкального конкурса на Первом канале. Участники должны были спеть вместе со своими наставниками.
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Общество
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Футбол
Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»
Между футбольным клубом «Ростов» и Рагнаром Сигурдссоном достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Общество
Песков назвал главное достижение 2019 года
Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Обновлено: Sony официально подтвердила, что в январе подписчики PlayStation Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии
Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Общество
Под этими двумя знаками зодиака рождаются гении
Астрологи назвали два самых одаренных знака зодиакального созвездия.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака
Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Авто
Автопроизводители поднимают цены на автомобили в России
Автопроизводители начали поднимать цены на свои автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис
Госбюро расследований Украины сообщило, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления".
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Происшествия