Музыка

Телеканал 360°Телеканал 360°Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов. Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос».
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Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

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Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

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Финалист «Голоса» извинился перед Гагариной и вручил ей букет цветов

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Воспитанник Шнурова на «Голосе» извинился перед Гагариной и вручил ей букет

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