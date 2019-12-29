Музыка

Телеканал 360°Телеканал 360°Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов. Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос».
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Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

РИА Новости15:27

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Телеканал 360°14:31

Финалист шоу «Голос» извинился перед Гагариной. Победителем стал подопечный Меладзе

URA.Ru16:38

Финалист «Голоса» Токарев извинился перед Гагариной за выходки конкурсантов

Московский Комсомолец17:39

Финалист «Голоса» извинился перед Гагариной и вручил ей букет цветов

Народные новости16:05

Воспитанник Шнурова на «Голосе» извинился перед Гагариной и вручил ей букет

ФАН16:40

Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

Аргументы и Факты19:56
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По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
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Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
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Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
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В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Эксперт ВОЗ усомнился в пользе маринадов для печени

«В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи», — цитирует Эмбарека «РИА Новости».
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В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

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