Музыка
Телеканал 360°Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной
Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов. Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Финалист «Голоса» Токарев извинился перед Гагариной за выходки конкурсантов
Московский Комсомолец17:39
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Наука
Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной
Одни пытались найти ответ в мантии Земли, другие обратились за ответом к частицам, которые сложно обнаружить вблизи плотных объектов, таких как планета, на которой мы живем.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Экономика
С 1 января ограничат размер максимального долга россиян по кредитам
Изменение условий потребительских кредитов для россиян начались год назад, с 1 января 2019 года, когда дневная процентная ставка была ограничена размером в 1%. Также вместо «займов до зарплаты», которые предоставляли микрофинансовые организации, был введен специальный финансовый продукт.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Политика
«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Политика
В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим
Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к соотечественникам, заявил о том, что власти страны считают Тартуский мирный договор с СССР все еще действующим, и Россия, как преемница Советского союза, должна его соблюдать.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Общество
Эксперт ВОЗ усомнился в пользе маринадов для печени
«В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи», — цитирует Эмбарека «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Культура
Филипп Киркоров станет Султаном, а Игорь Крутой – Хоттабычем
Султаном станет Филипп Киркоров, а в образе старика Хоттабыча появится Игорь Крутой.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.