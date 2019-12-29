Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов. Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос».

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

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