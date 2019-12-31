Музыка
Ревизор.руФиналист «Голоса» извинился перед Гагариной
Певица приняла презент, а Токарев продолжил выступление. В одном из прошлых выпусков другой подопечный Шнура Арсений Курчанин обидел Полину Гагарину, когда исполняя номер в образе шпаны, подошел к ее столу и высыпал на него семечками.
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Финалист «Голоса» Токарев извинился перед Гагариной за выходки конкурсантов
Московский Комсомолецвчера в 17:39
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