Музыка

Ревизор.руРевизор.руФиналист «Голоса» извинился перед Гагариной

Певица приняла презент, а Токарев продолжил выступление. В одном из прошлых выпусков другой подопечный Шнура Арсений Курчанин обидел Полину Гагарину, когда исполняя номер в образе шпаны, подошел к ее столу и высыпал на него семечками.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

РИА Новостивчера в 15:27

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Телеканал 360°вчера в 14:31

Финалист шоу «Голос» извинился перед Гагариной. Победителем стал подопечный Меладзе

URA.Ruвчера в 16:38

Финалист «Голоса» Токарев извинился перед Гагариной за выходки конкурсантов

Московский Комсомолецвчера в 17:39

Финалист «Голоса» извинился перед Гагариной и вручил ей букет цветов

Народные новостивчера в 16:05

Воспитанник Шнурова на «Голосе» извинился перед Гагариной и вручил ей букет

ФАНвчера в 16:40

Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

Аргументы и Фактывчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
RT на русском вчера в 16:20
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Политика

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК 01:39
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Хоккей

«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера

Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 23:12
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Российская газета вчера в 16:15
Происшествия

Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

РБК вчера в 11:35
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Армия и оружие

Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет

Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Avia.pro вчера в 19:01
Хоккей

Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
Наука

Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб

Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Популярная механика вчера в 12:00
Политика

Forbes: США опоздали с введением санкций против «Северного потока-2»

Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» запоздали на год, сообщает Forbes.
Gazeta.SPb 31.12.19 в 02:16
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Экономика

Медведев выделил более 5 млрд рублей на премии региональным властям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому региональные власти получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году.
News.ru 01:25
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Общество

Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Коммерсантъ вчера в 19:58
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Советский спорт вчера в 14:24
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 30.12.19 в 15:43
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Полина Гагарина
Российская певица
российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное