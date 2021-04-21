Финальные дивиденды «ЛУКОЙЛа» за 2020 год могут составить 213 рублей на акцию
Итого в совокупности с уже выплаченными дивидендами за девять месяцев дивидендные выплаты за 2020 год составят 259 рублей на акцию. Размер финальных выплат определен в соответствии с дивидендной политикой компании. На них направляется 100% скорректированного свободного денежного потока.В источнике
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Финальные дивиденды «ЛУКОЙЛа» за 2020 год могут составить 213 рублей на акцию
Финансовая газетавчера в 14:38