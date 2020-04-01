Коронавирус
ЧемпионатФиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах
В связи с распространением коронавируса в настоящее время всерьёз рассматривается вариант, при котором финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проведены при пустых трибунах. Напомним, в связи с пандемией практически все футбольные турниры в мире были приостановлены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
УЕФА решил перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на июль-август
Sport.ruвчера в 10:58
Источник: в УЕФА считают, что матчи Лиги чемпионов можно возобновить в июле
Спорт-Экспрессвчера в 09:02
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Армия и оружие
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Энергетика
Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной
Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек
В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Политика
Министр строительства и ЖКХ Хакасии стал заместителем главы республики
Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона в четверг.
Общество
Путин подписал закон о тюремном сроке за опасные фейки
Президент Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям, сообщают «Известия».
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Происшествия
Отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусной инфекцией после возвращения из Германии.
Общество
В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
Общество
В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента
Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Политика
Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Транспорт
Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов
Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Происшествия
Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17
Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Политика
Россия отправила в Штаты самолет с медпомощью
Ночью с подмосковного аэродрома Чкаловский в США вылетел самолёт с медицинским оборудованием и защитными масками, с которыми в Штатах сложилась критическая ситуация.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
Общество
Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России
В субъектах РФ, где введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 апреля составлено 1250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.
Общество
Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом
"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 17 заболевших скончались", - говорится в сообщении.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Авто
Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции
Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.