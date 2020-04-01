Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатФиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

В связи с распространением коронавируса в настоящее время всерьёз рассматривается вариант, при котором финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проведены при пустых трибунах. Напомним, в связи с пандемией практически все футбольные турниры в мире были приостановлены.
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«Барселона» вспомнила победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов-2005/06

Sport24.ruвчера в 22:36

УЕФА решил перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на июль-август

Sport.ruвчера в 10:58

СМИ: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

Матч ТВвчера в 08:13

УЕФА может перенести матчи плей-офф ЛЧ и ЛЕ на июль-август

РИА Новостивчера в 09:56

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

Чемпионатвчера в 07:31

Источник: в УЕФА считают, что матчи Лиги чемпионов можно возобновить в июле

Спорт-Экспрессвчера в 09:02

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

Sports.ruвчера в 05:59
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Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:41
Общество

Голикова предложила продлить карантин в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru вчера в 13:39
Армия и оружие

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 04:04
Энергетика

Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной

Агентство отмечает, что поставщики сырья беспокоятся: если период низких цен затянется, это приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж российской нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек

В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Московский Комсомолец 30 марта в 08:50
Политика

Министр строительства и ЖКХ Хакасии стал заместителем главы республики

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 23:40
Общество

Путин подписал закон о тюремном сроке за опасные фейки

Президент Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям, сообщают «Известия».
Омскрегион 00:44
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru вчера в 18:20
Происшествия

Отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге отец заразил двухлетнего ребенка коронавирусной инфекцией после возвращения из Германии.
Известия вчера в 08:00
Общество

В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
РБК вчера в 09:40
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 00:32
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы 00:30
Политика

Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:05
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:55
Транспорт

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости вчера в 16:00
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия вчера в 13:46
Происшествия

Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Украина.ру вчера в 10:57
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Политика

Россия отправила в Штаты самолет с медпомощью

Ночью с подмосковного аэродрома Чкаловский в США вылетел самолёт с медицинским оборудованием и защитными масками, с которыми в Штатах сложилась критическая ситуация.
Общественное телевидение России вчера в 07:27
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Общество

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России

В субъектах РФ, где введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 апреля составлено 1250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество

Минздрав Украины сообщил о 645 случаях заражения коронавирусом

"За минувшие сутки на Украине зафиксировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, 17 заболевших скончались", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 31 марта в 18:56
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 вчера в 21:30
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