В связи с распространением коронавируса в настоящее время всерьёз рассматривается вариант, при котором финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проведены при пустых трибунах. Напомним, в связи с пандемией практически все футбольные турниры в мире были приостановлены.

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

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