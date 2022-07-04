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Financial Times: Британские предприятия могут закрыться из-за нехватки российского газа

Многие предприятия могут закрыться в Великобритании, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся.
Российская газета
Непрерывная подача горючего имеет решающее значение для многих энергоемких процессов, в частности для производства стекла и керамики, напомнили авторы публикации.
РИА Новости
По мнению обозревателей, до сих пор британские власти преуменьшали проблему поставок энергоносителей.
Российская газета
В Евросоюзе тем временем призвали фабрики и домохозяйства сократить потребление на случай прекращения импорта газа из России.
РИА Новости

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В Британии из-за прекращения поставок российского газа в Европу случится промышленный коллапс
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