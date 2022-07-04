После смерти Юрия Шатунова продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, с которым музыкант судился в последние годы за право исполнять всем известные хиты, обвиняют в том, что он довел Шатунова "до ручки".
Житель поселка Тошковка в Луганской республике, освобожденного от украинской оккупации российскими военными, рассказал, какие преступления совершали боевики ВСУ за время контроля над населенным пунктом.
Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.