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Financial Times: Британские предприятия могут закрыться из-за нехватки российского газа

Многие предприятия могут закрыться в Великобритании, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся.
Российская газета
Многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.
RT на русском
«Непрерывная подача газа имеет ключевое значение для многих энергоемких процессов, особенно для производства стекла и керамики», — пишет газета.
РБК
По мнению обозревателей, до сих пор британские власти преуменьшали проблему поставок энергоносителей.
Российская газета

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